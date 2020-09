Per il Cies, esiste una correlazione tra espulsioni e ammonizioni nei campionati e omicidi nei Paesi (Di giovedì 10 settembre 2020) Il report mensile del Cies prende in esame il numero di cartellini gialli e rossi assegnati dagli arbitri in 87 tra i principali campionati mondiali tra il 2015 e il 2020. E trova significative correlazioni tra la quantità dei cartellini e alcuni indicatori socio-economici relativi allo Stato in cui si disputa il campionato. Lo studio è ripreso da Calcio e Finanza. Nelle 101.491 partite analizzate, gli arbitri hanno distribuito, in media, 4,42 cartellini gialli e 0,25 rossi. La maggior parte dei cartellini è stata data alle squadre in trasferta (53,0% gialli e 56,7% rossi). I cartellini sono stati distribuiti principalmente nel secondo tempo: 65,8% per i gialli e 81,8% per i rossi. I campionati con più cartellini sono quelli del Sud America, appartenenti alla CONMEBOL: in media 5,83 cartellini a partita. Nei ... Leggi su ilnapolista

napolista : Per il Cies, esiste una correlazione tra espulsioni e ammonizioni nei campionati e omicidi nei Paesi Il report sul… - CIES_LCSE : RT @INVALSIopen: IEA ICCS è una ricerca internazionale che indaga in che modo i giovani vengono preparati per svolgere in modo attivo il pr… - ArrigoFu : @BeppeMarottaMa1 @MarcoSimoni4 @mrk_vanbommel @capuanogio Certo che i debiti contano, perché per fpf non possono es… -

Ultime Notizie dalla rete : Per Cies Il CIES traccia la correlazione tra espulsioni e omicidi nei paesi Calcio e Finanza Bolivia: elezioni, candidato del Mas in testa ai sondaggi ma non si esclude ballottaggio

La Paz, 07 set 14:37 - (Agenzia Nova) - Il candidato del Movimento al socialismo (Mas), il partito dell'ex presidente Evo Morales, è in testa nelle intenzioni di voto in vista delle elezioni generali ...

La scheda di Nehuen Perez: aggressività e senso dell'anticipo

C'è un nuovo nome nella lista degli obiettivi della Roma: si tratta di Nehuen Perez, difensore centrale classe 2000 di proprietà dell'Atletico Madrid. Cresciuto nell'Argentinos Juniors, i colchoneros ...

La Paz, 07 set 14:37 - (Agenzia Nova) - Il candidato del Movimento al socialismo (Mas), il partito dell'ex presidente Evo Morales, è in testa nelle intenzioni di voto in vista delle elezioni generali ...C'è un nuovo nome nella lista degli obiettivi della Roma: si tratta di Nehuen Perez, difensore centrale classe 2000 di proprietà dell'Atletico Madrid. Cresciuto nell'Argentinos Juniors, i colchoneros ...