Parma, Liverani: «Spero di poter creare un gruppo squadra» (Di giovedì 10 settembre 2020) Liverani ha parlato al termine dell’amichevole vinta contro la Pro Sesto: le dichiarazioni dell’allenatore del Parma Fabio Liverani, tecnico del Parma, ha parlato al termine dell’amichevole vinta contro la Pro Sesto. PRESTAZIONE – «Quella di oggi è un’indicazione sicuramente di una squadra un po’ più brillante, attenta fisicamente, e questo porta ad avere più certezze e commettere meno errori. Qualche giocatore con qualche allenamento in più è un po’ più brillante. È ancora un periodo di carico, venivamo da una doppia importante seduta di ieri per cui oggi qualcuno ha giocato soltanto 45 minuti perché stava caricando molto. La cosa fondamentale è mettere minutaggio nelle gambe e far ... Leggi su calcionews24

zazoomblog : Parma Liverani: “Importante mettere minutaggio e non avere problemi” - #Parma #Liverani: #“Importante - ItaSportPress : Parma, Liverani: 'Importante mettere minutaggio e non avere problemi' - - sportparma : Liverani: «Oggi più certezze e meno errori» - De_Sand21 : RT @1913parmacalcio: Mister #Liverani dopo #ParmaProSesto: 'Indicazioni positive, dobbiamo continuare a lavorare molto' ??????? Leggi le sue p… - 1913parmacalcio : Mister #Liverani dopo #ParmaProSesto: 'Indicazioni positive, dobbiamo continuare a lavorare molto' ??????? Leggi le su… -