Morata Juventus, lo spagnolo insieme a Suarez o Dzeko: ora c’è la conferma (Di giovedì 10 settembre 2020) Morata Juventus- Secondo quanto riportato da “Alfredo Pedullà”, la Juventus starebbe valutando attentamente la possibilità di mettere le mani su Morata. L’attaccante spagnolo potrebbe tornare in bianconero a prescindere dall’arrivo di Suarez o Dzeko, andando a recitare il ruolo di 4°attaccante. Morata Juventus, operazione con scambio: Bernardeschi e Douglas Costa in uscita Come evidenziato dal noto esperto di mercato, la trattativa potrebbe decollare solamente con l’ipotesi di scambio. L’Atletico Madrid dovrebbe accettare Bernardeschi o Douglas Costa come contropartita. Leggi anche:Suarez Juventus, il giornalista si sbilancia: “Paratici lo ha ... Leggi su juvedipendenza

Sport_Mediaset : #Juve, l'agente #Branchini: 'Il nuovo attaccante sarà #Morata'. Il noto procuratore a Radio Deejay: 'Non è #Kean, n… - forumJuventus : [ES] AS - La Juventus pensa anche a Morata per l'attacco ?? - CozzolinoSalvo : A chi si aspetta un grande centravanti ricordo che nel 83/84 la #Juventus prese Nico Penzo e vinse scudetto e Coppa… - infoitsport : Morata alla Juventus, calciomercato: pronto uno scambio con Douglas Costa - MattsRossi : #Cavani, #Suarez, #Dzeko, #Morata... Ma attaccanti nuovi non se ne fanno più? #Calciomercato #Juventus -