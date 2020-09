LIVE - Tra poco Rrahmani ai microfoni di KKN: segui le dichiarazioni in diretta (Di giovedì 10 settembre 2020) Acquistato a gennaio, ma lasciato il prestito all’Hellas, Amir Rrahmani è pronto a vivere la sua prima stagione in maglia Napoli. Leggi su tuttonapoli

matteosalvinimi : Oggi in Liguria. Da una parte il cantiere strategico ma tralasciato tra Savona e Albisola (completato all'80%), una… - DiMarzio : #Ausilio live sul #calciomercato @Inter tra pochi minuti su @SkySport 24 - JuventusTV : Tra dieci minuti comincia la presentazione di @arthurhromelo che risponderà alle domande dei giornalisti invitati a… - spacetess : la differenza che c'è tra lui e hyunjin quando hyunjin ha lanciato per aria jeongin durante una live e subito è cor… - joonvglows : tra ieri e oggi i deobis hanno avuto più di cinque ore di content solo con le live ... -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Tra

Ubi Tennis

Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno del torneo ATP 250 di Kitzbühel. In programma oggi la sfida tra Jannik Sinner e il serbo Laslo Djere.C’è sempre una prima volta. E quindi, in questo spiazzante e imprevedibile 2020, il festival di documentari Visioni dal mondo (da giovedì 17 a lunedì 21 settembre) approda per la prima volta online. S ...