Lapo Elkann rivela a Verissimo: “A 13 anni in collegio sono stato abusato più volte” (Di giovedì 10 settembre 2020) Una rivelazione a dir poco shock quella fatta da Lapo Elkann a Verissimo, la trasmissione di Silvia Toffanin che riparte sabato 12 settembre su Canale 5. Durante le registrazioni della puntata, il rampollo di casa Agnelli ha infatti raccontato: “In collegio, a 13 anni, sono stato abusato più volte e un fatto come questo ti porta ad andare, a volte, verso l’autodistruzione, perché l’abusato si sente in colpa. È importante dirlo. Se non lo affronti con profondità questo dolore negli anni ti mangia, ti porta a vivere la vita con grandissima difficoltà”. Un’intervista a cuore aperto, durante la quale Lapo parla ... Leggi su tpi

