Kevin Spacey, nuove accuse di molestie su minori. Due uomini: «Ci violentò negli anni ’80» (Di giovedì 10 settembre 2020) Kevin Spacey, i film, le serie sfoglia la gallery La situazione di Kevin Spacey, 61 anni, si aggrava ulteriormente. Sul protagonista di American Beauty sono appena piombate addosso nuove accuse di molestie sessuali. A muoverle, stavolta, sono stati due uomini, entrambi quattordicenni all’epoca dei fatti, che si sarebbero svolti negli anni Ottanta Leggi anche ... Leggi su iodonna

Stay_Nerd : Nuovi guai per Kevin Spacey: avrebbe abusato di due minori negli anni ’80 - FilippoCarmigna : Nuove accuse di molestie per Kevin Spacey: 'Ci violentò negli anni 80' - lpacchin : NEWS #ticino Nuove accuse di molestie per Kevin Spacey - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Molestie sessuali, nuovi guai giudiziari per l'attore Kevin Spacey #KevinSpacey -