Inter | amichevole con in Lugano martedì 15 o mercoledì 16 settembre

L'Inter giocherà la prima amichevole stagionale contro il Lugano Un classico estivo per l'Inter per quanto riguarda la prima amichevole stagionale. I nerazzurri hanno infatti in programma di scendere in campo contro il Lugano, martedì 15 o mercoledì 16 settembre. A confermare la partita, lo stesso club svizzero durante una conferenza stampa. Il campo dove si disputerà la partita non è stato ancora deciso, ma il match dovrà giocarsi nel centro sportivo di Appiano Gentile a porte chiuse.

