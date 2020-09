In aumento i contagi, quasi 1.600 in 24 ore. 10 morti (Di giovedì 10 settembre 2020) contagi in risalita rispetto a ieri. Oggi i malati riscontrati sono 1.597 a fronte dei 1.434 di ieri nonostante il lieve calo dei tamponi (94.186). Il totale dei casi dunque cresce fino a raggiungere quota 283.180. Scende il numero dei decessi: oggi sono stati 10 contro i 14 di ieri, per un totale di 35.587. In risalita anche i guariti: 613 (ieri 471). Leggi su huffingtonpost

Agenzia_Ansa : In aumento i contagi, quasi 1.600 in 24 ore. Dieci morti #ANSA #coronavirus - io_gurt : RT @valy_s: #COVID__19 #Iss: n. contagi simile a fine febbraio ma la fase epidemiologica è completamente diversa: non c’è sovraccarico sul… - VivMilano : RT @cjmimun: Ancora in aumento i contagi da coronavirus in Italia: sono 1.597 i casi registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano 1.434) per… - andvaccaro : RT @HuffPostItalia: In aumento i contagi, quasi 1.600 in 24 ore. 10 morti - kalyaMail : RT @Agenzia_Ansa: In aumento i contagi, quasi 1.600 in 24 ore. Dieci morti #ANSA #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : aumento contagi In aumento contagi (e tamponi). Oggi 1.370 casi e 10 decessi AGI - Agenzia Italia I più colpiti Ginevra, Vaud e Zurigo

“La situazione generale in Svizzera è stabile, ma fragile”: lo ha detto Stefan Kuster, capo divisione malattie trasmissibili dell’Ufficio federale della sanità pubblica, sottolineando che i cantoni pi ...

"Situazione fragile, ma stabile in Svizzera"

BERNA – A Berna – nonostante il continuo aumento dei contagi – regna la tranquillità. Per il capo della divisione malattie trasmissibile dell’UFSP Stefan Kuster, “la situazione è fragile, ma stabile”.

“La situazione generale in Svizzera è stabile, ma fragile”: lo ha detto Stefan Kuster, capo divisione malattie trasmissibili dell’Ufficio federale della sanità pubblica, sottolineando che i cantoni pi ...BERNA – A Berna – nonostante il continuo aumento dei contagi – regna la tranquillità. Per il capo della divisione malattie trasmissibile dell’UFSP Stefan Kuster, “la situazione è fragile, ma stabile”.