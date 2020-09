Il Tre: «Così sfato i luoghi comuni del rapper» (Di giovedì 10 settembre 2020) Certe scintille scoccano all’ultimo, quando pensavamo che non ci sarebbe stato più tempo utile per metterle a frutto. Nel caso de Il Tre, nome d’arte di Guido Senia, quella scintilla corrisponde a una canzone: si chiama Te lo prometto, un brano che è arrivato quando la quarantena era ormai agli sgoccioli e sembrava che l’ispirazione si fosse esaurita. «Durante il lockdown ero alla ricerca di un brano da far uscire: ho scritto tutti i giorni in maniera costante, ma solo alla fine mi sono reso conto che Te lo prometto sarebbe stato il singolo giusto. Quando abbiamo ricominciato a uscire nel quartiere, ho riscoperto la bellezza di stare in piazza con il pallone, le piccole cose che avevo dimenticato». Il tema centrale del ritorno de Il Tre alla musica è, appunto, la riscoperta delle proprie radici, di un legame fortissimo con una città, Santa Maria Delle Mole, che è come se gli si fosse tatuata addosso, con le strade così famigliari e gli amici di una vita che sono sempre lì per lui, qualsiasi cosa succeda. https://www.youtube.com/watch?v=LXO_Nk-F89A Leggi su vanityfair

