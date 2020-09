“Il 14 non riapriamo le scuole”. Ora la Azzolina è nei guai. (Di giovedì 10 settembre 2020) Lucia Azzolina nei guai. Ancora una volta. Facile infatti che diverse scuole decidano di non riaprire il prossimo 14 settembre. I presidi degli istituti scolastici lamentano diverse mancanze. E mancano solo 5 giorni alla fatidica data. L’associazione presidi avrebbe intenzione di chiedere il rinvio dell’inizio delle lezioni. “È evidente che per riaprire in sicurezza è necessario che alcuni problemi vengano risolti”, pensare di farlo in tempo è alquanto impossibile. Con ogni probabilità il termine del 14 settembre non verrà rispettato ovunque. Molti presidi stanno inviando proprio in questi giorni mail ai primi cittadini delle loro città per chiedere il rinvio della riapertura al 24 settembre. Il presidente Antonello Giannelli ha spiegato che “tutto il ... Leggi su howtodofor

