Giosef continua ad emozionare con Molto Più Di Un’Utopia, il nuovo singolo dedicato all’amore che ci portiamo dentro fin da bambini (Di giovedì 10 settembre 2020) Molto Più Di Un’Utopia è il nuovo singolo del cantautore Giosef che segue l’ottimo riscontro dei precedenti Viola e Una Rosa Bianca all’interno del percorso del disco “La Rinascita Del Viola”.“In questa piccola esperienza di vita ho notato che l’amore è visto come una cosa esterna, come un qualcosa che fa fatica ad esistere in modo autentico e costante. Quando cresciamo impariamo a resistere alla sofferenza e crediamo meno nell’amore ma se guardiamo i bambini, la loro ingenuità, la loro libertà, la loro purezza, scopriamo che l’Amore ce l’abbiamo già dentro, e non dipende da nessun altro, dobbiamo solo cercare di mantenerlo intatto nella nostra crescita e poterlo ... Leggi su laprimapagina

