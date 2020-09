GameStop ha chiuso quasi 400 negozi solo quest'anno (Di giovedì 10 settembre 2020) GameStop ha chiuso centinaia di negozi quest'anno e sono previste altre chiusure.Durante l'ultimo report dell'azienda, il CFO Jim Bell ha confermato tutti i numeri chiave. Negli ultimi tre mesi, GameStop ha chiuso 206 negozi in tutto il mondo. Per l'anno in corso, GameStop ha chiuso 388 negozi in tutto il mondo, e questo include la chiusura di tutte le sue operazioni in Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia.GameStop ora gestisce 5.122 negozi a livello globale, 602 in meno rispetto allo scorso anno. Per l'anno fiscale in corso, GameStop prevede di chiudere un totale di 400-450 ... Leggi su eurogamer

GameStop registra una perdita netta di $111 milioni nel secondo trimestre dell'anno fiscale

GameStop è il più grande rivenditore di videogiochi al mondo, ma l'azienda quotata in borsa ha sperimentato forte instabilità negli ultimi anni a causa dei cambiamenti nel consumo dei giochi, in parti ...

