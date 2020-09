Focolaio a Caivano, 75 positivi nell’azienda: chiuso stabilimento (Di giovedì 10 settembre 2020) Caivano. Settantacinque positivi al Covid 19, su 180 tamponi. Scatta la chiusura dell’intero stabilimento della Imac, l’azienda di macellazione avicola di Caivano. «È un cluster davvero importante – ha detto Antonio D’Amore, direttore generale dall’Asl Napoli 2 Nord – e di fronte a questi numeri il provvedimento di chiusura è sembrato essere davvero inevitabile. L'articolo Focolaio a Caivano, 75 positivi nell’azienda: chiuso stabilimento Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

