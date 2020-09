È importante sapere anche a che ora De Laurentiis ha scoperto la sua positività (Di giovedì 10 settembre 2020) A che ora Aurelio De Laurentiis ha ottenuto l’informazione della sua positività al coronavirus? Sembra un esercizio di stile, ma invece è una domanda fondamentale. Soprattutto perché ci sarebbero due versioni discordanti. La prima è quella della Repubblica, che sostiene che il presidente del Napoli abbia scoperto la sua positività in serata, quando ormai l’assemblea della Lega Serie A era finita da un pezzo. La seconda è quella del Corriere della Sera, secondo cui De Laurentiis avrebbe appreso l’esito del tampone alle 14.30 al termine del pranzo con gli altri presidenti. LEGGI anche > «De Laurentiis avrebbe giustificato i sintomi con una indigestione di ostriche» De Laurentiis orario positività, le ... Leggi su giornalettismo

nelnostromondo : Concordo, è importante fare sapere e far capirete ai giovani perché il problema sarà loro. Ma non nutro molta fiduc… - Marco_Bello1 : RT @AleGuerani: Scusate ma da quando in qua è importante sapere l'opinione di Bizzarri su ogni avvenimento di questo paese? Che mi sono per… - westbrell : RT @AleGuerani: Scusate ma da quando in qua è importante sapere l'opinione di Bizzarri su ogni avvenimento di questo paese? Che mi sono per… - Jacopopelle_98 : RT @AleGuerani: Scusate ma da quando in qua è importante sapere l'opinione di Bizzarri su ogni avvenimento di questo paese? Che mi sono per… - PigiDimitri : RT @AleGuerani: Scusate ma da quando in qua è importante sapere l'opinione di Bizzarri su ogni avvenimento di questo paese? Che mi sono per… -

Ultime Notizie dalla rete : importante sapere E' davvero così importante sapere la verità? "L'ultimo traghetto" LegnanoNews