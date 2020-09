De Laurentiis positivo al Covid. Lui: “Indigestione da ostriche”. Scoppia la bufera: “Come la prostatite di Briatore” (Di giovedì 10 settembre 2020) De Laurentiis positivo al Coronavirus. Lui: “Ho mangiato ostriche” Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è risultato positivo al Coronavirus. Contagiata anche la moglie Jacqueline. La notizia della positività del patron azzurro mette paura nel mondo del calcio dato che De Laurentiis proprio ieri ha partecipato all’assemblea di Lega all’hotel Hilton di Milano insieme ad altri 19 presidenti della serie A che sono stati tutti messi in quarantena obbligatoria in attesa di sottoporsi al tampone. A rendere nota la positività di De Laurentiis è il canale ufficiale del club: “La SSC Napoli comunica che il Presidente Aurelio De Laurentiis è risultato positivo al Covid-19 ... Leggi su tpi

