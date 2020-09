Crosetti: «De Laurentiis e le ostriche, una battuta che nemmeno nei suoi film di Natale» (Di giovedì 10 settembre 2020) Comprensibilmente è cominciato il tiro a De Laurentiis. Ovviamente il contagio non è una colpa ma se partecipi a un’assemblea avendo sintomi riconducibili al coronavirus, la situazione è decisamente diversa. Siamo ben oltre la leggerezza. Maurizio Crosetti, su Repubblica, ci va giù duro, soffermandosi sulla giustificazione addotta ieri da De Laurentiis con i presenti: «Ho avuto un’indigestione da ostriche». Le ostriche. Aurelio De Laurentiis aveva detto che era colpa delle ostriche. nemmeno in uno di quei filmetti natalizi che ogni tanto produce, il presidente del Napoli si sarebbe immaginato una scena così grottesca, comica se non fosse tragica. Proprio nel giorno in cui la ... Leggi su ilnapolista

È Aurelio De Laurentiis il presidente di serie A positivo al Covid che ieri, nonostante i sintomi riconducibili al virus, si è presentato a Milano ed ha partecipato all'assemblea dei club. È stato il ...

