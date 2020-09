Chicho Lorenzo: 'Pedrosa e Lorenzo vittime di Marc Marquez' (Di giovedì 10 settembre 2020) Negli ultimi sette anni Marc Marquez ha conquistato sei titoli iridati in MotoGP grazie ad un eccezionale feeling che da subito ha avuto con la Honda RC213V e nessuno alla guida di questo mezzo riesce ... Leggi su motosprint.corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Chicho Lorenzo

Motosprint.it

Negli ultimi sette anni Marc Marquez ha conquistato sei titoli iridati in MotoGP grazie ad un eccezionale feeling che da subito ha avuto con la Honda RC213V e nessuno alla guida di questo mezzo riesce ...La Honda è una delle squadre in difficoltà in questa stagione, complice l’assenza di Marc Marquez, e Chico Lorenzo ha voluto dire la sua L’infortunio alla prima gara di Marc Marquez, con la ricaduta s ...