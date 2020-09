C’è stato un altro incendio nel porto di Beirut (Di giovedì 10 settembre 2020) Molto vicino al luogo dell'esplosione del 4 agosto: secondo l'esercito libanese ha preso fuoco un magazzino in cui erano stipati carburanti e pneumatici Leggi su ilpost

Affaritaliani : Banchi di scuola made in Nexus Ostia: carte sparite Arcuri si difende col segreto di Stato. E' polemica Sul sito… - matteosalvinimi : #Salvini: Mancano 50mila insegnanti di sostegno. C'è una denuncia delle mamme dei bimbi autistici e disabili e dal… - rulajebreal : C’è stato un momento in cui si è scelto di creare una gabbia dove si è immigrati per sempre e dove, in quanto tali,… - nozze89 : RT @Affaritaliani: Banchi di scuola made in Nexus Ostia: carte sparite Arcuri si difende col segreto di Stato. E' polemica Sul sito https:/… - MauriSciminello : @denni1327 @pormeccartnei @stockazz @RiccardoValoti @aleaus81 Io c'ero All' epoca vigeva la Legge dell'Olimpico 3… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è stato Coronavirus, il virologo Pregliasco: «In rete ricevo minacce, ma il rischio c’è ancora e dirlo è un mio... Corriere della Sera