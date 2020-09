Bezzecchi: 'Mi gioco il Mondiale in Moto2 e poi raggiungo Valentino in MotoGp' (Di giovedì 10 settembre 2020) Italia a tutto motori. Oltre alla F1, in scena dopo Monza al Mugello, anche il MotoMondiale sbarca nel Belpaese per la doppia data di Misano. E tra i protagonisti attesi in Moto2 c'è Marco Bezzecchi, ... Leggi su leggo

TweetNotizie : Bezzecchi: Mi gioco il Mondiale in Moto2 e poi raggiungo Valentino in MotoGp - leggoit : Bezzecchi: 'Mi gioco il Mondiale in Moto2 e poi raggiungo Valentino in MotoGp' -

Ultime Notizie dalla rete : Bezzecchi gioco Bezzecchi: "Mi gioco il Mondiale in Moto2 e poi raggiungo Valentino in MotoGp" Il Gazzettino