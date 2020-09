Arrestato Don Felice La Rosa, Scoperto Mentre Faceva Sesso in Auto con 16enne (Di giovedì 10 settembre 2020) Il 44enne Don Felice La Rosa è stato trovato in compagnia di un sedicenne bulgaro in Auto, ora è imputato anche per materiale pedopornografico. Don Felice La Rosa, ex-parroco 44enne è stato trovato in compagnia di un ragazzo di 16 anni di origine bulgare, Mentre si intratteneva con lui in atti sessuali a pagamento. L’uomo è stato Arrestato per conto del commissariato di Gioia Tauro, in provincia di Vibo Valentia, ora è condannato per induzione a prostituzione minorile oltre che come detentore di materiale pedopornografico. L’arresto è stato effettuato quando l’ex religioso aveva del denaro al giovane bulgaro per intrattenere un rapporto sessuale, cosa già accaduta in passato. L’uomo ... Leggi su youreduaction

