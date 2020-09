Anche l’Ugl boccia Azzolina: doveva ridurre le classi e fare assunzioni veloci, invece il disastro… (Di giovedì 10 settembre 2020) Il ministro dell’istruzione Lucia Azzolina ha fatto, alla Camera, il punto della situazione in merito alla riapertura delle scuole. Ancora tanta confusione, protocolli poco chiari e nessuna visione d’insieme. Nel resto d’Europa le scuole hanno già riaperto da mesi, in Italia la data è fissata per il 14 Settembre, ma molte regioni riapriranno dopo il voto. Il ministro chiede collaborazione ma attacca tutti: sindacati, presidi, insegnanti e opposizioni. Rimane però aperta la questione sulla mancanza degli insegnanti, sul numero degli ormai famosi banchi monoposto e sulle misure di sicurezza da adottare. Il punto di vista dell’Ugl Scuole Dopo aver ascoltato la Azzolina è importante ascoltare la voce di chi si dedica alla scuola italiana, di chi vive la scuola italiana. Abbiamo incontrato Ornella ... Leggi su secoloditalia

