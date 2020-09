Willy, FdI querela Alessia Morani: “Diffonde fake news su di noi. E da Conte neanche una parola” (Di mercoledì 9 settembre 2020) A pesare non sono solo le falsità diffuse da Alessia Morani, ma anche il silenzio del governo rispetto a quelle vere e proprie fake news che vogliono in tutti i modi associare l’orrendo omicidio di Willy Monteiro Duarte a FdI. Così, alla fine, a FdI non è rimasto che dare mandato “ai propri legali di procedere alla querela del Sottosegretario Alessia Morani per i ripetuti atti diffamatori ai danni” del partito “e dei suoi iscritti”. Da Morani un comportamento di “estrema gravità” “Tra le numerose falsità diffuse dal Sottosegretario la presunta candidatura a Fondi (LT) tra le fila di FdI di un estremista candidato in altra lista e la diffusione di falsi ... Leggi su secoloditalia

