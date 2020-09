Verona, serve un top player per l’attacco: il sogno è Boateng (Di mercoledì 9 settembre 2020) E' stato uno delle grandi sorprese dell'ultima stagione. L'Hellas Verona di Ivan Juric ha stupito tutti per il suo gioco aggressivo e spregiudicato, cercando la via del gol continuamente. Il compito difficile viene ora per i veneti, chiamati a ripetersi dopo l'exploit dell'annata da poco conclusa. Sarà importante azzeccare gli acquisti sul mercato, anche per compensare partenze di un certo spessore, come quella di Giampaolo Pazzini in attacco.caption id="attachment 864259" align="alignnone" width="1024" Boateng (getty images)/captionsognoProprio per sostituire il "Pazzo", il Verona avrebbe pensato a un altro profilo esperto: si tratta di Kevin-Prince Boateng. Il giocatore potrebbe lasciare la Fiorentina. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe un colpo davvero sensazionale, ma ... Leggi su itasportpress

