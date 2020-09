Ufficiale: Cagliari, Gagliano rinnova e va in prestito all’Olbia (Di mercoledì 9 settembre 2020) Attraverso una nota Ufficiale, il Cagliari ha comunicato il rinnovo contrattuale del giovane attaccante Luca Gagliano e il contemporaneo trasferimento in prestito all’Olbia: “Il Cagliari Calcio comunica il rinnovo contrattuale di Luca Gagliano che ha sottoscritto un accordo con il Club rossoblù sino al 30 giugno 2023. Contestualmente il giovane calciatore, classe 2000, si trasferisce in prestito all’Olbia sino al termine della stagione”. Foto: Twitter Ufficiale Cagliari L'articolo Ufficiale: Cagliari, Gagliano rinnova e va in prestito all’Olbia proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

