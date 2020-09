Suzuki Jimny - Arriva la versione autocarro (Di mercoledì 9 settembre 2020) La Suzuki introduce in Italia e in altri mercati europei la Jimny nella versione autocarro con omologazione N1. La piccola fuoristrada giapponese, che ha ottenuto un successo superiore alle attese, mantiene inalterate le caratteristiche tecniche, ma in questa nuova configurazione perde il divano posteriore e offre solo due posti. 863 litri nel vano posteriore. In compenso, su questa versione il vano posteriore della Jimny è completamente piatto e diviso dall'abitacolo da una griglia metallica. La capacità di carico sale così a 863 litri, ovvero 33 in più rispetto di quanto ne dichiari la Jimny per trasporto passeggeri a divano posteriore ribaltato. Per il momento non è stato diffuso il prezzo di listino, ma è confermata la ... Leggi su quattroruote

