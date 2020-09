“Signorina, sia più credibile”: la versione di Viola Giorgini non torna, e il Giudice la richiama (Di mercoledì 9 settembre 2020) Viola Giorgini è stata richiamata dal Presidente dell’aula, che l’ha avvertita del rischio di incorrere nella falsa testimonianza in caso di versione non conforme a verità. E’ stata Viola Giorgini la protagonista di questa seconda udienza del processo bis per l’omicidio di Marco Vannini, svoltasi questa mattina a Piazzale Clodio. La ragazza ha ribadito la … L'articolo “Signorina, sia più credibile”: la versione di Viola Giorgini non torna, e il Giudice la richiama proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

EnricoVerga : @DebAttanasio @economistaxcaso Signorina guardi che la prof azzurra ha creato il formato di uomini e donne a livell… - Arabafe : @Giorgiolaporta Mi ripeto, parrebbe che la signorina sia stata provocata dalla presenza di Salvini. Salvini non avr… - tuunicaitalia : @millywo Salve/Buongiorno, La Signorina dell'aggressione sia pregata di fare le valigie quanto prima. Quest person… - soteros1 : RT @Valerio73299049: @francescatotolo Pare che la signorina sia iscritta all'anpi africana, padre partigiano - Valerio73299049 : @francescatotolo Pare che la signorina sia iscritta all'anpi africana, padre partigiano -

Ultime Notizie dalla rete : “Signorina sia Caserta, Tanti Auguri don Mario Vallarelli per il 102° compleanno, il tuo un ricordo doveroso l'eco di caserta