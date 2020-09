Serie B, fissate le date della prossima stagione: si parte il 26 settembre (Di mercoledì 9 settembre 2020) La Lega Serie B ha annunciato le date della prossima stagione della Serie cadetta attraverso un comunicato ufficiale La Lega Serie B ha annunciato le date della stagione 2020/2021 della Serie cadetta. La prima giornata si svolgerà il prossimo 26 settembre. Ecco tutte le principali date: 1° Giornata: 26 settembre 2020 Turni infrasettimanali: 20 ottobre 2020, 15 dicembre 2020, 22 dicembre 2020, 30 dicembre, 9 febbraio 2021, 2 marzo 2021, 16 marzo 2021 e 20 aprile 2021. Soste: 10 e 11 ottobre 2020 (pausa nazionali), 14 e 15 novembre 2020 (pausa nazionali), 9 e 10 gennaio 2021, 27 e 28 marzo 2021. Ultima ... Leggi su calcionews24

sportface2016 : #Milan, fissate visite mediche e firma per #Tonali - TuttoMercatoWeb : TMW - Tonali al Milan, ci siamo: fissate per domattina le visite mediche del giocatore - _jescarose : Fatemi capire: se uno segue serie TV americane va tutto bene. Ma se una persona segue serie turche, allora sono paz… - Rootsartceramic : 'Esagono' è una lampada da tavolo realizzata grazie a 6 piastrelle fissate su una struttura in ferro e disposte a f… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie fissate TMW - Tonali al Milan, ci siamo: fissate per domattina le visite mediche del giocatore TUTTO mercato WEB Serie B: via il 26 settembre, si giocherà anche a Pasquetta

Comincerà il prossimo 26 settembre (anzi il 25 con la consueta gara di anticipo) il campionato di Serie B di calcio 2020-21, giunto alla sua 89ma edizione. Il torneo si concluderà venerdì 7 maggio 202 ...

Serie B, le date del campionato 2020/21: il 9 settembre sorteggio a Pisa

PISA – Si celebra infatti in piazza del Duomo a Pisa, meglio conosciuta come Piazza dei Miracoli come la ribattezzò nel 1910 Gabriele D’Annunzio, il primo atto dell’89° campionato della Serie B, che c ...

Comincerà il prossimo 26 settembre (anzi il 25 con la consueta gara di anticipo) il campionato di Serie B di calcio 2020-21, giunto alla sua 89ma edizione. Il torneo si concluderà venerdì 7 maggio 202 ...PISA – Si celebra infatti in piazza del Duomo a Pisa, meglio conosciuta come Piazza dei Miracoli come la ribattezzò nel 1910 Gabriele D’Annunzio, il primo atto dell’89° campionato della Serie B, che c ...