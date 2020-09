Scuola, Conte: nessun timore, per la scuola un nuovo inizio (Di mercoledì 9 settembre 2020) (Teleborsa) – Tutto confermato, la scuola ripartirà come previsto il 14 settembre. Non lascia spazio a dubbi il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che lo ha ribadito a più riprese nel corso della conferenza stampa convocata a Palazzo Chigi che ha visto protagonisti anche i ministri Azzolina, De Micheli e Speranza in vista dell’apertura dell’anno scolastico “Le famiglie italiane non devono dubitare: abbiamo fatto il massimo per dare ai ragazzi il meglio e per regalare alla scuola un nuovo inizio”, ha detto il premier. Il Presidente del Consiglio rassicura sulle misure sanitarie che verranno prese in caso di infezioni in classe. “Potrà scattare – ha spiegato – nel peggiore dei casi una quarantena ... Leggi su quifinanza

