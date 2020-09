Roma, la questione irrisolta dei filobus di via Laurentina (Di mercoledì 9 settembre 2020) Dovevano transitare lungo la via Laurentina , con lo scopo soprattutto di fornire un piano di trasporto adeguato per gli studenti di rientro a scuola . E per farli circolare, il piano della mobilità ... Leggi su corrieredellosport

electroweakness : Penso che la sicurezza delle infrastrutture digitali sarà uno dei temi dei prossimi anni. Sul caso in questione, re… - roma_paoletta : @NunziaCentanni La Brigata Voltaire è la cosa più vomitevole che abbia mai visto. Soprattutto se i soggetti in que… - ilRomanistaweb : ?? Il KO di Zaniolo riapre la questione dei risarcimenti ai club. Le somme basse rispetto ai danni subiti ?? Emanue… - nontelodicomai : @sbetz10 .. davvero bisogno per una questione economica non possano andarci. Ci sono gli psicologi gratuiti della… - siamo_la_Roma : ??? A #Trigoria è finita sotto esame la questione allenamenti: troppo pochi per quel minutaggio ?? La #Roma riceverà… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma questione Roma, la questione irrisolta dei filobus di via Laurentina Corriere dello Sport