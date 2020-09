“Riposa in pace”. Fabrizio Corona, la tristezza per quella vita spezzata: “Grazie per ciò che hai dimostrato” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Sono piovuti commenti su commenti inerenti alla morte di Willy, il 21enne violentemente ucciso a calci e pugni a Colleferro, mentre cercava solo di fare da paciere in una lite. Tantissimi italiani si sono stretti attorno al dolore della famiglia, tra loro parecchi personaggi famosi che hanno utilizzato i social per mostrare il loro cordoglio. Nella parata di Vip figura anche Fabrizio Corona, che pare proprio averne finalmente azzeccata una. Ecco cosa ha scritto sul suo profilo Instagram l’ex King dei paparazzi. Per una volta riusciamo a vedere un esemplare di Fabrizio Corona che non si serve dei social network per scagliare i suoi dardi infuocati o lanciare provocazioni al mondo. Infatti stiamo parlando del suo ultimo post su Instagram, che è stato da lui dedicato alla giovanissima vittima ... Leggi su caffeinamagazine

OdeonZ__ : La Roma e Zaniolo ricordano Willy, ucciso dal branco: 'Riposa in pace, Romanista' - Dixy62553861 : RT @Gazzetta_it: La #Roma ricorda Willy Monteiro #Duarte, il ragazzo ucciso dal branco: 'Riposa in pace, romanista' - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: La #Roma ricorda Willy Monteiro #Duarte, il ragazzo ucciso dal branco: 'Riposa in pace, romanista' - scommesse_it : La Roma ricorda Willy, ucciso dal branco: 'Riposa in pace, romanista' - bianca_caimi : RT @Gazzetta_it: La #Roma ricorda Willy Monteiro #Duarte, il ragazzo ucciso dal branco: 'Riposa in pace, romanista' -