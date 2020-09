Pomezia, spunta un semaforo nel sottopasso della Pontina: ecco perché (Di mercoledì 9 settembre 2020) Un semaforo nel sottopasso della Pontina. La novità, apparsa oggi, ha incuriosito molti, anche perché il semaforo è entrato immediatamente in funzione. “Si è trattato solo di una prova – spiega il Comandante della Polizia Locale Angelo Pizzoli – Adesso è stato portato nella modalità lampeggiante e così resterà per la maggior parte del tempo”. La funzione di questo semaforo, spiega infatti il numero uno della municipale, è quella di “salvavita” in caso piogge torrenziali e allagamenti. “Il semaforo – continua Pizzoli – si attiva attraverso un meccanismo solo quando il sottopasso viene raggiunto dalla ... Leggi su ilcorrieredellacitta

