Motocross, Gp Faenza: Seewer vince gara 1 davanti a Prado e Febvre, quarto posto per Cairoli (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il Mondiale di Motocross ha fatto tappa a Faenza, dove Jeremy Seewer, dopo il doppio secondo posto di domenica, è riuscito a trionfare davanti allo spagnolo Jorge Prado e al francese Romain Febvre. Il pilota italiano Tony Cairoli, chiude al quarto posto con la sua Ktm, mentre il leader del Mondiale Herlings non ha preso parte alla gara a causa dei postumi di una caduta durante le libere. Leggi su sportface

