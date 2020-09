Matteo Salvini aggredito: strappati camicia e rosario – VIDEO (Di mercoledì 9 settembre 2020) Matteo Salvini è stato aggredito a Pontassieve: la donna gli ha strappato la camicia e il rosario che portava al collo. Si trovava a Pontassieve, in provincia di Firenze, per un comizio elettorale: Matteo Salvini era stato sicuramente informato che ci sarebbe stata una manifestazione contro la sua presenza ma di certo non si aspettava un attacco ad personam, … L'articolo Matteo Salvini aggredito: strappati camicia e rosario – VIDEO è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

borghi_claudio : Se c'è Salvini vietato pranzare in Toscana: minacce e insulti per il ristorante Cose già viste... fra gli applaus… - Rinaldi_euro : Se c'è Salvini vietato pranzare in Toscana: minacce e insulti per il ristorante – Il Tempo - LegaSalvini : La squadra della Lega a Bruxelles manifesta il proprio sostegno a Matteo Salvini davanti al Parlamento Europeo!… - chil8Giacomo : RT @SennaGianMarco: Panico negli studi di #la7 quando Matteo Salvini in diretta con la Merlino, nomina la faccenda #nexus - claudioit961 : Matteo Salvini aggredito da una congolese a Pontassieve, il video: urla, dito puntato e caos nella folla…