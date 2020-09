Land Rover Defender - La versione ibrida plug-in e tutte le novità del Model Year 2021 (Di mercoledì 9 settembre 2020) La gamma della Land Rover Defender si arricchisce con l'introduzione del Model Year 2021 che porta in dote la versione ibrida plug-in, i motori diesel sei cilindri, l'allestimento X-Dynamic, le varianti per uso commerciali e la 90 a passo corto: quest'ultima offre fino a sei posti optando per il terzo sedile anteriore centrale. Per il momento non sono ancora disponibili informazioni dettagliate per il mercato italiano. Il 6 cilindri diesel e la plug-in hybrid benzina. Seguendo una strategia già introdotta su altri Modelli del marchio, la Land Rover propone sulla Defender il sei cilindri 3.0 diesel mild hybrid a 48V della famiglia ... Leggi su quattroruote

