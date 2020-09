Inizia la Caccia: ecco la nuova patch per Call of Duty Mobile (Di mercoledì 9 settembre 2020) Esce proprio oggi, la nuova patch per uno dei giochi che più di tutti, hanno segnato le ere dei giochi per Mobile, ovvero uno degli Spin-off di Call of Duty, creato da mamma Activision, tanto amato dal popolo degli Esports. Stiamo parlando di Call of Duty Mobile. Questo gioco per cellulare, che sta dando il meglio di sé anche su cellulari di fascia non troppo alta, è arrivato finalmente ad un nuovo aggiornamento, il quale si chiamerà “The Hunt”, ovvero la Caccia. Che cosa porterà questa nuova patch? Vediamolo subito. Arriverà la cosiddetta Hardcore Mode: meno salute, niente autoregen, niente Killcam, meno bottoni da premere, esiste il fuoco amico. ... Leggi su esports247

esports247_it : Inizia la Caccia: ecco la nuova patch per Call of Duty Mobile - viagginbici : In #bici nel #Monferrato. Questo anello vi porterà a scoprire incantevoli panorami e un’importante Santuario quello… - alwaysyouhaz_ : Inizia la stagione della caccia...spero che nevichi al più presto così termina tutto - tachipirina_joe : @Rassegne_Italia Presidente @GiuseppeConteIT quando inizia la caccia agli evasori? - ilgiornalelocal : Inizia stagione caccia, denunciati 2 'furbetti del grilletto' ECCO COSA E' SUCCESSO -

Ultime Notizie dalla rete : Inizia Caccia Inizia la stagione della caccia, denunciati due "furbetti del grilletto" ilgiornalelocale Amazon Prime Video, le migliori Serie TV del 2020 (aggiornate a settembre)

Da Little Fires Everywhere a The Boys, le Serie TV imperdibili da vedere in streaming su Amazon Prime Video. Indice Amazon Prime Video: Le migliori Serie TV da vedere a settembre 2020 Amazon Prime Vid ...

Supplenze, anche a Mantova è caccia agli errori. I sindacati: stop alle operazioni

In mattinata era stata la segretaria provinciale del sindacato autonomo Snals, Roberta Marzano, a esprimere forti preoccupazioni per le possibili conseguenze di una procedura di nomina che, per veloci ...

Da Little Fires Everywhere a The Boys, le Serie TV imperdibili da vedere in streaming su Amazon Prime Video. Indice Amazon Prime Video: Le migliori Serie TV da vedere a settembre 2020 Amazon Prime Vid ...In mattinata era stata la segretaria provinciale del sindacato autonomo Snals, Roberta Marzano, a esprimere forti preoccupazioni per le possibili conseguenze di una procedura di nomina che, per veloci ...