Il Papa chiede il distanziamento ai fedeli: “Non ammucchiatevi, c’è una sedia per ognuno di voi” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il Papa, arrivato nel Cortile San Damaso per l’udienza generale, ha invitato i fedeli a tenere il distanziamento. Dopo un lungo giro di saluti, durato oltre mezz’ora, Papa Francesco, prima di cominciare la catechesi, ha detto a chi si era posizionato a ridosso delle transenne: “Non ammucchiatevi, per ognuno c’è la sua sedia per evitare i contagi”. (video Vatican News) L'articolo Il Papa chiede il distanziamento ai fedeli: “Non ammucchiatevi, c’è una sedia per ognuno di voi” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

