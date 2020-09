Il ct della Nigeria al Mattino: «Osimhen è un grande calciatore, potrebbe diventare come Drogba» (Di mercoledì 9 settembre 2020) Osimhen, fisico, velocità e ottimo piede, promette di essere la prossima stella del Napoli, e sul tema il Mattino ha intervistato Gernot Rohr, commissario tecnico della Nigeria, è altro allenatore di Victor. La sua è una storia che si lega al Napoli di Maradona, quando nell’89-90 lui giocava nel Bordeaux «Sono intensi anche se sono trascorsi tanti anni. Avevo affrontato Maradona anche quando giocava a Barcellona, erano partite differenti da quelle di ora perché il confronto contro un avversario era realmente “uno contro uno”. Più delle gare contro gli azzurri, che andarono male per noi, ricordo quello che accadde nel tunnel dello stadio di Bordeaux: i giocatori del Napoli urlavano “Diego Diego” al loro capitano per caricarlo. Impressionante.E ... Leggi su ilnapolista

