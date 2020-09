Higuain ai saluti: vicino l’accordo con l’Inter Miami (Di mercoledì 9 settembre 2020) Potrebbe essere arrivato il momento dei saluti tra Gonzalo Higuain e la Juventus, questa volta per davvero. Come annunciato dal nuovo tecnico bianconero Andrea Pirlo qualche giorno fa, il centravanti argentino non rientra più nei piani del club bianconero, in quanto il progetto della Juventus ha nuove idee (Suarez, Cavani o Dzeko). Higuain negli ultimi mesi era praticamente diventato un separato in casa, già la scorsa estate la cessione definitiva sembrava la soluzione più appetibile per tutti. Non è andata così, la stagione dell'attaccante ex Real Madrid, Napoli, Milan e Chelsea non è stata indimenticabile, un po' come praticamente tutte le ultime stagioni.FUTURO AMERICANOcaption id="attachment 962861" align="alignnone" width="1024" Higuain (getty images)/captionNei giorni ... Leggi su itasportpress

Potrebbe essere arrivato il momento dei saluti tra Gonzalo Higuain e la Juventus, questa volta per davvero. Come annunciato dal nuovo tecnico bianconero Andrea Pirlo qualche giorno fa, il centravanti ...

