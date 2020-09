Highlights Serena Williams-Pironkova, Us Open 2020 (VIDEO) (Di mercoledì 9 settembre 2020) Gli Highlights VIDEO del match tra Serena Williams e Tsvetana Pironkova, valevole per i quarti di finale degli Us Open 2020. La bulgara, scesa in campo a Flushing Meadows dopo un’assenza di tre anni dal circuito, aveva vinto già quattro incontri sul cemento di New York. A mettere la parola fine sul suo cammino è la giocatrice di casa, che si impone in tre set con il punteggio di 4-6 6-3 6-2. In semifinale Serena se la vedrà con la vincente del quarto tra Victoria Azarenka ed Elise Mertens, in programma nella notte. Leggi su sportface

sportface2016 : #tennis #USOpen: gli highlights del match tra Serena #Williams e Margarita #Gasparyan (VIDEO) -