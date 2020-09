Gravina, ok a 5 sostituzioni in A stagione 20/21 (Di mercoledì 9 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 09 SET - "E' arrivata la richiesta della Lega di A di applicare le cinque sostituzioni per la stagione 2020/21. Posso dire oggi che anche nel nostro campionato ci saranno le cinque ... Leggi su corrieredellosport

sportface2016 : #SerieA 2020/2021, il presidente della #Figc Gabriele #Gravina conferma le cinque sostituzioni - news24_napoli : Gravina: ‘Priorità alla scuola, poi la riapertura graduale degli stadi… - apetrazzuolo : FIGC - Gravina: 'Nel nostro campionato ci saranno le cinque sostituzioni sin da subito' - solopallone : Gravina, ok a 5 sostituzioni in A stagione 20/21 - 100x100Napoli : Gravina: “Prima le scuole poi la riapertura degli stadi. Confermate le cinque sostituzioni in A” -