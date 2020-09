Flick gela l’Inter: «Abbiamo deciso di non proseguire il rapporto con Perisic» (Di mercoledì 9 settembre 2020) Hansi Flick, allenatore del Bayern Monaco, ha confermato che la società non vuole portare avanti il proprio rapporto con Ivan Perisic Niente più Bayern Monaco per Ivan Perisic. A confermarlo lo stesso Flick, intervenuto ai microfoni di Abendzeitung: «Abbiamo deciso di non proseguire il rapporto con Odriozola, Coutinho e Perisic. Adesso proveremo a capire come integrare la nostra rosa. Alaba e Thiago Alcantara? Finché saranno qui, li considererò a disposizione». Ora il giocatore tornerà a Milano, resta soltanto da capire se Antonio Conte vorrà concedergli spazio nel suo 3-5-2: il futuro di Perisic, dunque, rimane in ... Leggi su calcionews24

