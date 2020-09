Ferrara, consigliere della Lega perquisito e indagato per "like" a post su Hitler (Di mercoledì 9 settembre 2020) Dopo tre mesi circa sono arrivate le conseguenze per quel gesto. Luca Caprini, consigliere comunale della Lega a Ferrara e agente di polizia e sindacalista del Sap, è stato iscritto nel registro degli indagati, insieme all’amico imprenditore Marco Faccini, con le accuse di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale. I due sono stati perquisiti dalla Digos nell’ambito di un'inchiesta del pm Andrea Maggioni. Leggi su tg24.sky

