Di Folco shock su Facebook: “Willy è morto per sua scelta”, poi le scuse (Di mercoledì 9 settembre 2020) Cassino Giorgio Di Folco, videomaker, si è subito rimangiato la sua opinione circa l’omicidio a Colleferro del 21enne Willy Monteiro Duarte, pestato a morte da quattro ragazzi. Dopo aver affermato in una diretta Facebook che il ragazzo “è morto per sua scelta”, è subito tornato sui suoi passi: ”Non conoscevo la notizia, mi scuso, non sono razzista”. Troppo tardi, dato che il web era già imploso nei confronti dell’uomo che in passato fu vicino alla Lega e dal quale Salvini si è già dissociato: “L’abbiamo cacciato da tempo”. ”Condanno – dice nel video poi rimosso Di Folco – cinque persone di m***a che hanno ucciso una persona, bianca, nera o gialla, ma non so se il piccolo Willy sia così innocente come ... Leggi su sportface

punkebbasta : Vigliacchi, razzisti e pezzi di merda del Bel Paese ??????. Di Folco, diretta shock su Willy: 'Te la sei cercata, c… -

Ultime Notizie dalla rete : Folco shock Di Folco shock su Facebook: "Willy è morto per sua scelta", poi le scuse Sportface.it