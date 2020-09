“Devi rassodare il cervello!”. Pomeriggio 5, Barbara D’urso è una furia: la sua ospite le manca di rispetto e lei diventa una una vipera. Tripudio per la padrona di casa (Di mercoledì 9 settembre 2020) Seconda puntata del salotto di Canale 5 e secondo talk, dedicato oggi al body shaming. Tra gli ospiti, la mamma di Mario Favoloso, Loredana e in collegamento da casa Simona Izzo e Eliana Michelazzo. Barbara D’Urso parla degli insulti social ricevuti da Eliana Michelazzo per aver “photoshoppato” una foto del suo lato B su Instagram. Sui social poi sarebbe stata diffusa uno scatto fake in cui le forme dell’ex agente di Pamela Prati sarebbero state “appensantite”. “Non accetto completamente il mio corpo – ammette Eliana Michelazzo – ma la foto che gira sui social è falsa”. A quel punto l’intervento choc di Loredana Favoloso: “Ho dieci anni più di te e non sono ridotta così, con tutta quella cellulite. Se vogliamo fare una gara di lato B io ci sto…”. ... Leggi su caffeinamagazine

