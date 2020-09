D'Amato non ci imbavaglierà: l'assessore alla sanità irritato perché pubblichiamo le indagini su di lui (Di mercoledì 9 settembre 2020) Come i lettori de Il Tempo sanno, nell'ultima settimana abbiamo pubblicato il contenuto di una indagine che la Guardia di Finanza ha svolto su mandato della Corte dei Conti che riguarda la gestione di fondi regionali da parte dell'attuale assessore alla sanità del Lazio, Alessio D'Amato. Come già aveva ipotizzato la procura della Repubblica di Roma che lo aveva rimandato a giudizio con l'accusa di truffa, l'inchiesta dei magistrati contabili riguarda 275 mila euro di contributi regionali che D'Amato aveva ricevuto da semplice consigliere regionale e non da assessore. Secondo una norma regionale più che discutibile ogni gruppo politico poteva indicare come finanziare alcune onlus con fondi regionali. D'Amato ne indicò una in difesa ... Leggi su iltempo

