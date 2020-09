Cosa sono i test “antigenici” e cosa cambia rispetto a sierologici e tamponi. Ricercatore: ‘Simile a test di gravidanza, esito in pochi minuti’ (Di mercoledì 9 settembre 2020) Da quando il ministero della Salute ha dato il via libera al loro utilizzo negli aeroporti per fare un primo screening ai turisti, in molte Regioni è partita la corsa ai nuovi test rapidi (o “antigenici”). L’infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano Massimo Galli li ha definiti “il futuro” della lotta al coronavirus, perché permettono di sapere se si è positivi nel giro di pochi minuti, hanno una buona affidabilità e non c’è bisogno di analizzarli in laboratorio per avere il responso. Ma avverte che non vanno considerati come un’alternativa ai tamponi classici, bensì come uno strumento complementare e capace di fare da primo filtro alla circolazione del Covid-19. rispetto agli altri ... Leggi su ilfattoquotidiano

matteosalvinimi : #Salvini: Oggi sono in Toscana. Candidato del Pd prometteva nuovo aeroporto per Firenze nel 1989. Ora cosa promette… - LegaSalvini : #SALVINI: 'HANNO SCOPERTO CHE I BARCONI SONO VIAGGI ORGANIZZATI: UNA COSA CHE NESSUNO AVREBBE MAI IMMAGINATO...'. - TizianaFerrario : Ecco una gran bella lettera di una mamma al giovane figlio che a 25 anni ha scelto di diventare insegnante lasciand… - Luanastretti1 : RT @carmentpf: Il controllo sociale a cui mira Conte approfittando del virus è una cosa che molti non comprendono,sottovalutano,o è'complot… - Noovyis : (Cosa sono i test “antigenici” e cosa cambia rispetto a sierologici e tamponi. Ricercatore: ‘Simile a test di gravi… -