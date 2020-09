Corrado Formigli: "Le notizie sono più importanti degli ascolti, il cambio di governo ha favorito Rete 4. Noi i virologi non li paghiamo" (Di mercoledì 9 settembre 2020) Corrado Formigli non si snatura e riparte da dove si era fermato a giugno. Parola d’ordine ‘inchieste’, da sempre tratto distintivo di Piazzapulita che ricomincia giovedì 10 settembre. “L’aspetto più importante è stato il ritorno al lavoro dal vivo, per me era fondamentale dopo mesi di smart working”, confida il conduttore a TvBlog. “Finalmente le idee sono tornate a circolare in presenza, ho fatto buttare giù la paRete dell’ufficio per poter svolgere le riunioni in spazi larghi. Abbiamo riconquistato una parvenza di normalità, sembrerà strano ma è il primo asset del programma”.Tre ore e mezza di trasmissione che Formigli vuole rendere più fitta e compatta. ... Leggi su blogo

