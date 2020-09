Como, l'assessora Angela Corengia toglie le coperte ad un senzatetto | video (Di mercoledì 9 settembre 2020) Ecco il video dell'assessora alle Politiche sociali del Comune di Como, Angela Corengia, che toglie le coperte ad un senzatetto e le butta via durante la sanificazione dei portici di San Francesco. Esplose le polemiche sul web. Bufera sull'assessore Paganella a Castiglione delle Stiviere NoneFrancia, uomo asserragliato al museo Saint Raphael Russia: la compagna di classe gli fa uno scherzo, lui la picchia None Leggi su panorama

fattoquotidiano : Como, l’assessora strappa la coperta a un senzatetto che dorme e la getta via: il video - Mov5Stelle : Queste immagini arrivano da #Como: ecco il trattamento che l'assessora leghista alle politiche sociali Angela Corne… - repubblica : 'Pulizie in strada': assessora toglie coperta a un clochard e la butta via - pedrocasia : RT @Agenzia_Ansa: #Como, assessora ai Servizi Sociali strappa via la coperta a un senzatetto. Le immagini diffuse dalla pagina #fb 'Cominc… - divorex82 : RT @Agenzia_Ansa: #Como, assessora ai Servizi Sociali strappa via la coperta a un senzatetto. Le immagini diffuse dalla pagina #fb 'Cominc… -