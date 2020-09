Colluttazione tra Salvini e una ragazza durante il comizio a Firenze. La Digos: “Era in stato di alterazione” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Nel corso del comizio tenuto a Pontassieve (Firenze), una ragazza ha strattonato Salvini, strappandogli la camicia e la collanina che portava al collo. Continua il giro elettorale per l’Italia di Matteo Salvini e della Lega. Quest’oggi il numero 1 del Carroccio si trovava a Pontassieve, comune nei pressi di Firenze, per la campagna elettorale in … L'articolo Colluttazione tra Salvini e una ragazza durante il comizio a Firenze. La Digos: “Era in stato di alterazione” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Ultime Notizie dalla rete : Colluttazione tra Chiede una sigaretta e una birra, ottiene due “No” e si scaglia contro il passante: arrestato TorinoToday Ronchese aggredito in Slovenia dopo un volo con il parapendio

Il pilota di 55 anni è stato avvicinato da un uomo che gli ha chiesto 200 euro di “tassa di atterraggio”. Al suo rifiuto è scaturita una colluttazione RONCHI Di tutte le disavventure che pensava di po ...

Chiede una sigaretta e una birra, ottiene due “No” e si scaglia contro il passante: arrestato

I poliziotti sono intervenuti per impedire l’inizio di una colluttazione tra due uomini che stavano litigando animatamente nelle vicinanze dell’area cani di viale Mattioli, nel pomeriggio di lunedì 7 ...

Il pilota di 55 anni è stato avvicinato da un uomo che gli ha chiesto 200 euro di “tassa di atterraggio”. Al suo rifiuto è scaturita una colluttazione RONCHI Di tutte le disavventure che pensava di po ...I poliziotti sono intervenuti per impedire l’inizio di una colluttazione tra due uomini che stavano litigando animatamente nelle vicinanze dell’area cani di viale Mattioli, nel pomeriggio di lunedì 7 ...