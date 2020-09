Call of Duty: Black Ops Cold War svela oggi il suo multiplayer (Di mercoledì 9 settembre 2020) Finalmente ci siamo! oggi, 9 settembre, il team di Treyarch svelerà al mondo il comparto multiplayer di Call of Duty: Black Ops Cold War in un evento dedicato. Lo studio ha voluto ricordare ai fan in attesa del nuovo shooter che potranno assistere al reveal alle ore 19 italiane di oggi. Riguardo il comparto multiplayer sappiamo ben poco e l'evento di oggi ci farà scoprire numerosi dettagli.Per quanto riguarda il single player, invece, abbiamo già ottenuto una valanga di informazioni:Leggi altro... Leggi su eurogamer

MrxSoki : NUEVO VIDEO DE CALL OF DUTY MODERN WARFARE! LA MATA OTAKU CON SU M13! MULTI! - Eurogamer_it : In programma per oggi il reveal del multiplayer di #COD: Black Ops Cold War. - zazoomblog : Fabio Rovazzi approda nei videogame ecco chi è in Call of Duty - #Fabio #Rovazzi #approda #videogame - Jefinhorezend : Mata mata call off duty o pai tira onda - soaresgabriels1 : Call of Duty Warzone é bom? -